Для мира и безопасности в регионе Южного Кавказа открываются широкие горизонты.

Об этом заявил бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, выступая на панельном заседании «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

Он напомнил, что на протяжении 30 лет азербайджанские земли были оккупированы Арменией, однако год назад благодаря политике Азербайджана, все эти земли были возвращены и мы видим как они процветают.теперь ведется работа по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях.

Бывший премьер Турции также отметил необходимость в скором времени запустить Зангезурский коридор.

Йылдырым напомнил, что Турция предложила новую платформу сотрудничества «3+3» с участием трех стран Южного Кавказа, Турции, России и и Ирана.

По его словам, реализация данной платформы принесет мир в регион.

Он отметил что в региональное сотрудничество стоит также подключать и страны других регионов.