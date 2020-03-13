Безумство храбрых: Оздоевы сказали «НЕТ» Путину

Россию заполонили «черные лебеди»: один залетел в виде коронавируса из Китая, другой – в виде «нефтяной войны» подбросили арабские шейхи и вот третий вылупился на Северном Кавказе. Каждая из первых двух принесла стране большие проблемы как экономического, так и социального характера, об этом писалось достаточно много и подробно, но вот прилет третьей «черной лебеди» может потянуть за собой цепочку серьезных политических процессов.

Пока некоторые представители российской интеллигенции, кто по советской традиции на кухне, а кто по современному – в социальных сетях, выражали свое недовольство, насмехались, иронизировали и изощрялись в острословии в адрес российского президента Владимира Путина наконец решившего 10 марта вопрос «престолонаследия от Путина к Путину» путем внесения поправок в Коституцию про обнуление президентских сроков, в одной из субъектов Российской Федерации – Республике Ингушетия нашлись смелые головы, которые сказали «НЕТ!» Кремлю.

В российской думе этот фарс по обеспечению пожизненного правления Путина провернули всего за полчаса, все депутаты дружно обрекли раба божьего Владимира на «вечное рабство на галерах» и по всей России местные депутаты челом стали бить за вечного Путина. И никто не стал читать эти поправки, никому из них даже неинтересно, какие изменения предлагаются на этих 64 страницах, главное — обнуление сроков и придание непорочности президенту. Против проголосовали лишь несколько коммунистов и «яблочников» и один член «Справедливой России».

Молчит в тряпочку и оппозиция, ведь им запрещены митинги и шествия, велено не высовываться, благо можно «прикрыться» коронавирусом.

И только в одном единственном регионе – Северном Кавказе нашелся твердый духом, все еще не сломленный, несмотря на 250-летнюю колонизацию, народ, который не захотел стать соучастником этого шоу и покрыть себя позором. Гордый, свободный дух ингушского народа не позволил им склонить голову перед очередным фарсом Кремля под названием «сам себе режиссер».

Один из самых древних, многочисленных и влиятельных тейпов Ингушетии — род Оздоевых публично заявил об отказе поддержать поправки в Конституцию России, вынесенные на всенародное голосование, которое намечено на 22 апреля. Об этом говорится в открытом письме совета тейпа на имя президента РФ, опубликованном 11 марта на независимом информационном сайте Fortanga.org. Причиной авторы письма называют «ущемление прав ингушского народа, гарантированных Конституцией Российской Федерации», которые «носят массовый и длительный характер». Авторы напоминают, в частности, об отторжении 15 процентов территории Ингушетии в пользу Чечни, совершенном в сентябре-октябре 2018 года при непосредственном участии Москвы, а также о жестоком подавлении протестов ингушей и уголовном преследовании активистов, выступивших в защиту территориальной целостности республики.

Оздоевы припомнили Путину все репрессии, которые осуществляла российская власть в отношении ингушского народа за все 250 лет после присоединения Ингушетии к России. Это и ликвидация в середине ХIX века органами российской власти десятков ингушских населенных пунктов, передача значительной части территорий соседним народам и под казачьи станицы, и депортация в 1944 году по указу «преступного режима Сталина» в Казахстан и Кыргызстан, и этническая чистка в октябре-ноябре 1992 года в Пригородном районе Северной Осетии и г. Владикавказе, в результате которой погибли порядка 600 ингушей, и события 2018 года, последовавшие за отторжением 15% и так крохотной территории Ингушетии в пользу Чечни, и аресты патриотов, «вышедших на обоснованный и законный протест против произвола властей».

Авторы письма выражают Путину «крайнее возмущение произволом властей в отношении прав ингушского народа и его законных интересов» и доводят до его сведения, что «руководство Республики демонстративно игнорирует общественность республики, никакого диалога между властью и народом не происходит, создается впечатление, что игнорирование воли и прав ингушского народа является главной задачей федеральных и региональных властей».

В завершении Оздоевы пишут Путину, что власти пытаются заставить ингушский народ отказаться от своей исконной родины, посредством репрессий пытаются сломить дух ингушского народа, и предупреждают: «Ставим Вас в известность, что эти усилия напрасны. Мужество и свободолюбивый дух ингушского народа не смог сломить даже человекоубийца Сталин».

Перечислив все свои доводы против участия в референдуме, подписанты в конце своего обращения к Путину ставят под сомнение вопрос о целесообразности участия в общероссийском голосовании по проекту поправок в Конституцию Российской Федерации, назначенному на 22 апреля. Вслед за Оздоевыми от участия в голосовании отказался еще один род – Бековых. Они в своем письме привели те же самые доводы.

Так что же происходит? Впервые в России, причем заблаговременно до даты голосования, какая-то группа людей, и даже не просто несколько человек, а уважаемые представители конкретного народа, выступают с подобным демаршем, заявив, что не пойдут на голосование, поскольку не согласны с политикой государства. Письмо подготовлено не оппозиционно настроенными политическими силами, оно выражает гражданскую позицию представителей народа, которым надоело, что, пользуясь их малочисленностью и слабостью, веками их использовали, ущемляли их права и игнорировали, приказом о депортации обрекли в 1944 году на вымирание в условиях политического бесправия, голода, непривычных холодов и тяжелых болезней. И это несмотря на то, что на момент депортации тысячи ингушей воевали на фронтах Великой Отечественной войны, защищая свободу страны, которую они все равно считали своей Родиной.

Почему вообще появилось такое письмо Путину с заявлением об отказе участвовать в голосовании. Ведь можно было бы просто не ходить на референдум, а потом при желании объявить об этом постфактум или же промолчать; или же прийти и проголосовать против поправок; можно было начать процесс бойкота с привлечением все большего числа людей.

Публикация же открытого письма Путину за месяц до голосования имеет явно другие цели. Тем самым древний род Оздоевых демонстрирует свою гражданскую позицию и показывает пример всему своему народу. Не случайно их примеру последовал и род Бековых. Потенциал гражданского мужества и сопротивления у этих горцев все еще есть, они смогли сохранить достоинство и честь. Этот кавказский народ ставит свободу и демократию выше всех материальных благ, они смело выступают против узурпации власти. И объединены они не по политическим мотивам и не выдвигают политических лозунгов. Просто выражают несогласие с властью и объявляют бойкот. Но каковы будут последствия такого демарша для Ингушетии? Сказать сложно. Хуже, наверное, не будет. Площадь республики и так самая крошечная в России, численность населения – всего полмиллиона, хотя они и показывают высочайший прирост, это и самый бедный регион, не обласканный российской властью. Ну нет у них Кадырова, да и не могло быть.

И несмотря на все эти характеристики, именно этот народ показал мастер-класс всей российской оппозиции и молчащей в тряпочку интеллигенции. Это – прецедент. И это шанс сказать — «Все мы Оздоевы».