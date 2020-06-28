Безотходное производство: выращивание кукурузы может принести немалую прибыль

Кукуруза считается одной из самых полезных сельскохозяйственных культур, благодаря своей урожайности и широкому применению. Посевные площади, выделенные под нее, в мире растут.

В Азербайджане, согласно данным министерства сельского хозяйства, планируется посадить кукурузу на более чем 50 тыс. гектаров. Посев будет проводиться в 35 районах страны, а также повторный посев кукурузы будет проведен и на территории предприятий Аграрного научно-инновационного центра Азербайджана на площади размером в 560 гектаров, сообщает Trend.

Директор Центра Имран Джумшудов рассказал, что после сбора урожая осенних зерновых поле остается пустым на 90-120 дней для повторного посева зерна. В этот период можно получить дополнительную вторичную культуру, используя растения с коротким вегетационным периодом.

Было решено предоставить фермерам поддержку для повторного посева кукурузы с целью эффективного использования пахотных земель, улучшения структуры посева на свободных площадях после уборки зерна и дальнейшего обогащения кормовых резервов страны.

После завершения уборки зерна фермерам, которые будут повторно сажать кукурузу на свободных территориях, будет выплачиваться единовременная сумма в 60 манатов за гектар для оплаты поставки семян. Семена будут куплены самими фермерами, а средства будут переведены на карту фермера Агентством аграрного кредитования и развития.

Как заявил # председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, кукурузу в нашей республике выращивают в немалых количествах. Но, подчеркнул он, до многих стран нам далеко. Если взять, например, США, то там кукуруза – одна из основных сельскохозяйственных культур.

Агаев считает, что увеличение объемов производства кукурузы в Азербайджане будет сопряжено со сложностями, так как эта культура требует много воды, а в нашей стране с поливной водой имеются проблемы. Он подчеркнул, что не стоит забывать об ошибках Хрущева, который делал ставку именно на кукурузу и сильно просчитался.

«К тому же, если мы будем выращивать много кукурузы, то возникнет вопрос, что с ней делать? Нужно искать рынки сбыта, а это нелегко. Проще реализовывать за рубежом готовую продукцию из кукурузы, при условии ее конкурентоспособности. Например, кукурузное масло мало используется в нашей стране, а вот на мировом рынке на него есть спрос, так что можно производить его на экспорт», – говорит Агаев.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов считает, что выращивание кукурузы способно подстегнуть развитие перерабатывающей промышленности, а значит и способствовать созданию новых рабочих мест.

«К сожалению, этой культуре не уделяется в нашей стране достаточно внимания, а ведь она этого заслуживает. Выращивание кукурузы – это, по сути, безотходное производство, в ней все идет в дело. Так, можно производить консервированную кукурузу, кукурузные хлопья- один из самых популярных завтраков во всем мире, попкорн, кукурузную муку, кукурузный крахмал. Наладить хорошее производство всего вышеперечисленного было бы несложно, этому объективно ничего не мешает. Перспективы есть, а вот заинтересованности у отечественных предпринимателей в таком производстве нет. В результате мы многое импортируем, вместо того, чтобы самим обеспечивать потребности внутреннего рынка в этой продукции», – отметил он.

Кукуруза, как отмечает Исмаилов, является и хорошим высококалорийным кормом для скота и птицы. С этой целью ее нередко и выращивают. Если трава вырастает длиной где-то в 15 см, то кукуруза –1,5-2 метра, то есть это в 10 раз больше кормовой базы. Из нее, в частности, получают силос, для чего зеленая масса кукурузы измельчается и консервируется без доступа воздуха. Через 3-4 месяца питательный корм для скота на зимний период готов», – рассказал Исмаилов.

По его словам, стебли кукурузы могут идти на получение бумаги, на топливо. Кукурузные рыльца широко используются в фармацевтике.

«В нашей стране неплохие условия для выращивания кукурузы, но нет особого интереса фермеров к данной культуре. Так, раньше в деревне Славянка были кукурузные поля, а когда СССР распался, кукурузу высаживать фактически перестали. Проблема в том, что не хотят думать о перспективах развития сельского хозяйства. Но, – говорит Исмаилов,– то, что в этом году кукурузу высадят на месте собранных зерновых, говорит о том, что важность этой культуры начали осознавать. После сбора урожая некоторых сельскохозяйственных культур уместно сажать кукурузу, которая является совсем неприхотливой и быстро растет».