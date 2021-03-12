Бездомный проник на базу с самолетом Байдена

В США бездомный мужчина проник на авиабазу Эндрюс, где базируется президентский самолет Air Force One, и провел там пять часов. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на заявление американского Военно-воздушного министерства.

Инцидент произошел 4 февраля, указано в сообщении. Мужчина, одетый в ярко-розовую кепку с двумя помпонами, похожими на мышиные уши, проник на борт самолета Boeing C-40 Clipper, который также находился на базе, но не приближался к «борту №1».

По данным ВВС США, причиной произошедшего стал человеческий фактор. Так, охранник базы пропустил нарушителя на территорию без проверки документов, так как был отвлечен «личными проблемами». Кроме того, мужчина смог попасть в зону стоянки воздушных судов из-за неисправности автоматических ворот на КПП, при этом персонал не обратил на него внимания.

В отчете министерства сделан вывод о том, что нарушитель был бездомным, жил в своей машине и, несмотря на обширную историю арестов, не имел намерения причинить вред. Сам мужчина в ходе допроса объяснил свои действия желанием «увидеть самолеты». (Газета.Ру)