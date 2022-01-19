В Армении регулярно происходят события, комментировать которые можно и нужно только иронично, используя известное выражение «за что боролись, на то и напоролись». Впрочем, судите сами. «Армянская диаспора начала испытывать разочарование в отношении Армении». Об этом заявил Католикос Великого Дома Киликийского Арам I в Facebook.

Остается порадоваться за Арама I, который, имея такое большое количество проблем с прихожанами, проблемы которых растут как на дрожжах, умудрился осилить соцсети и даже размещает в Facebook посты разнообразного содержания. Не удивлюсь, в свете случившегося, его появления в сервисе Тик Ток. Можно даже с видосиками юмористического содержания. Тем более что нынешние речи Католикоса Великого Дома Киликийского, если отбросить их пафосность, уже звучат комично. Начав с утверждения, что для провозглашения им 2022 года годом диаспоры имеются серьезные причины, Арам I добавил, что подавляющее большинство армянства живет в диаспоре. По его словам, диаспора начала «истощаться и бледнеть».

«Диаспора начала проявлять безразличие по отношению к самой себе, разочаровываться в отношении Армении, особенно в последние несколько лет, после второй карабахской войны. Молодежь начала отдаляться от нашей жизни, нашей общей жизни, наших структур», — написал Арам. И практически каждое из написанных им предложений представляет собой пример признания большой проблемы.

Начнем с того, что официальный Ереван при всех руководителях этой страны заигрывал с диаспорой. Помнится, были даже предложения двухпалатного парламента в РА, один из которых был бы отведен именно представителям диаспоры. Это звучало очень забавно, ибо речь шла о попытке делегировать часть функций государства Армении гражданам других стран.

В любом случае, ничего путного из этой затеи не вышло. Но Арам I решил снова обратиться к теме влияния диаспоры на жизнь РА. И это при том, что в РА есть должность Главного уполномоченного по делам диаспоры. И 14 июня 2019 года решением премьер-министра РА Никола Пашиняна на эту должность был назначен Заре Синанян — уроженец Еревана, который в 1988 году с семьёй переехал в США, Бербанк, штат Калифорния. В 2013 году Синанян был избран членом Городского Совета Глендейла, став первым политиком, родившимся в Армении, который занял этот пост в городе с крупнейшей в мире армянской общиной диаспоры. Более того, Синанян занимал должность мэра Глендейла с апреля 2014 года по апрель 2015 года и с апреля 2018 года по апрель 2019 года. То есть, перед нами пример того, как уроженец РА эмигрировал в США, а потом вернулся в РА и занял высокий пост.

Но не он сейчас рассуждает о положении дел в армянской диаспоре, а Арам I. Начнет ли в качестве ответного шага Синанян читать проповеди в церкви и рассуждать о текущем положении дел в ААЦ? Утверждать не берусь, но и без того ситуация выглядит \, мягко говоря, странной. Особенно, в той ее части, где Арам I рассуждает о том разочаровании, что есть у армянской диаспоры при взгляде на РА.

Происходящее было ожидаемым. На протяжении десятилетий такие, как Арам I, вбивали в сознание своих прихожан, что азербайджанцы и турки являются историческими врагами армянского народа. Он и ему подобные восхваляли, героизировали военных преступников, считая, что оккупация 20% территорий Азербайджана будет вечной.

Но потом произошла 44-дневная война, по итогам которой лопнули многие мыльные шары армянской пропаганды. Начиная от «непобедимости» армянской армии и заканчивая «гигантским весом армянской диаспоры в мире». Азербайджан разгромил армянскую армию, показав всему миру то, как лихо бегут с поля боя 10.000 дезертиров «непобедимых» воинов.

А все надежды на то, что армянская диаспора при помощи ангажированных ею политиков сумеет как-то воспрепятствовать победному маршу армянской армии, оказались всего лишь надеждами. Премьер-министр РА Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 года подписался под трехсторонним заявлением, по сути признав капитуляцию Армении. С тех пор его именуют в армянской диаспоре «капитулянтом». Но на суть процесса. который ныне происходит и логически вытекает из итогов 44-дневной войны, это никак не влияет.

Более того, как по мановению волшебной палочки, многие армянские политики, политологи, журналисты и простые граждане РА стали «прозревать». Они уже выступают за скорейшее открытие турецко-армянской границы, за нормализацию турецко-армянских и даже азербайджано-армянских отношений. Как в этих условиях не причитать Араму I и другим такого же плана торговцам ненавистью к Азербайджану и Турции?! Впрочем, они теперь могут сколько угодно возмущаться. Реалии диктуют совсем иной ход событий. И мнение армянской диаспоры, мягко говоря, никому не интересно.