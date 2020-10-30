Берлинский музей мадам Тюссо поместил фигуру Трампа в мусорный бак

Музей восковых фигур мадам Тюссо в Берлине перенес фигуру президента США Дональда Трампа в мусорный контейнер. Об этом сообщается в Instagram музея.

Кроме того, на одном из баков поместили надпись «Dump Trump» («Выкидывайте Трампа»).

Также рядом с другими контейнерами разместили мешки с мусором и таблички с высказываниями из Twitter «Fake News!» («Фейк-ньюс!». — «Газета.Ru») и «You are fired!» («Ты уволен!». — «Газета.Ru»).

В музее отметили, что таким образом решили освободить место для скульптуры следующего главы Белого дома.

«Выборы в США близки, и мы уже освобождаем место для следующего президента», — написано в посте. («Газета.Ru»)

| 2020-10-31T00:49:32+04:00 31 октября 2020, 03:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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