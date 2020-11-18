Берлинская полиция применяет перечный газ и водометы против протестующих

Полиция применила водометы и перечный газ для разгона демонстрантов в центре Берлина, передает РИА «Новости».

Протестующие жалуются на резь в глазах и проблемы с дыханием.

Несмотря на противодействие полицейских, на площадь перед Бранденбургскими воротами продолжают прибывать люди, они скандируют «Позор!»

Ранее в социальных сетях противники ограничительных мер по коронавирусу заявили о проведении акции протеста возле бундестага, где в среду планируется принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения. Нововведения расширят полномочия минздрава страны в плане введения ограничительных мер на фоне пандемии.