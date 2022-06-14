Проводящееся в Германии обучение украинских солдат обслуживанию самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000 уже скоро будет завершено, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, отметив, что тогда орудия можно будет и поставлять в Украину.

Когда именно гаубицы будут доставлены на место и по какому маршруту, не разглашается. Германия готова предоставить Украине семь самоходных гаубиц из запасов бундесвера. Кроме того, правительство ФРГ совместно с США занимается подготовкой поставки реактивных систем залпового огня, в которых остро нуждается украинская армия. (DW)