Бердымухамедов предложил создать мессенджер для распространения «достоверной информации»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на рабочем совещании 24 июня сказал о необходимости разработки «современной национальной системы обмена интернет-сообщениями для распространения среди населения достоверной информации». Об этом пишет «Озодлик».

Также Бердымухамедов поручил туркменским СМИ зарегистрироваться в популярных социальных сетях – в целях донесения до мирового сообщества «достигаемых во всех секторах национальной экономики успехов».

К таким успехам президент Туркменистана отнес строительство крупных промышленных комплексов, «масштабные проекты международного значения в области транспорта и ТЭК», а также другие проекты, которые, по его словам, необходимо освещать «в мировом пространстве». А для этого, по его словам, нужно использовать «национальные сайты и внедрять современные технологии».

Туркменистан является закрытой страной, здесь работают только единичные государственные средства массовой информации. В «Индексе свободы прессы», который ежегодно публикует организация «Репортеры без границ», Туркменистан занял предпоследнее место, притом что последнее место занимает Северная Корея. Третье место Туркменистан также занимает в списке стран с самой жесткой цензурой. По данным авторов этого доклада из Комитета по защите журналистов, в Туркменистане «средства массовой информации служат рупором государства, и любая независимая журналистика ведется из изгнания».

В феврале 2020 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил государственным ведомствам открыть свои веб-сайты. В декабре 2019 года государственные медиа Туркменистана сообщили, что сын президента Сердар Бердымухамедов, который тогда занимал на пост главы Ахалского велаята (области), первым среди остальных регионов ввел электронный документооборот в систему государственного управления. Через неделю после этого Бердымухамедов-младший провел встречу по «обмену опытом в сфере цифровизации» с руководителями других областей.