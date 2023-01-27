Белый дом в настоящий момент не может объявить о каких-либо планах поездки президента США Джо Байдена в Украину в следующем месяце. Об этом заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

«Я не могу объявить о каких-либо поездках президента в следующем месяце, и я не могу объявить о каких-то конкретных мероприятиях с участием президента, связанных с годовщиной [начала войны РФ в Украине]», — сказал он, отвечая на вопрос о том, существует ли в принципе возможность визита Байдена на Украину, не обязательно в привязке к годовщине начала войны.

По его словам, в настоящий момент «нет свидетельств» того, что конфликт на Украине «остановится к годовщине» начала войны. «А это означает, что нам всем необходимо продолжать прилагать еще больше энергии и усилий для помощи Украине, и мы сосредоточены именно на этом», — добавил Кирби. (ТАСС)

