Белый дом вычеркнул из стенограммы заявление о вступлении Украины в НАТО

Белый дом внес изменения в официальную стенограмму в заявление по вопросу о вступлении Украины в НАТО, сообщает телеканал Fox News.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что двери организации открыты для тех, кто выполнит все обязательства, комментируя возможность присоединения Киева к альянсу. Однако СМИ заметили, что официальная стенограмма отредактирована.

В ходе визита в Киев 6 мая госсекретарь Энтони Блинкен указал, что США изучают возможность увеличения помощи Украине в сфере безопасности, но никакой конкретики не привел (rg.ru).

| 2021-05-09T00:43:16+04:00 9 мая 2021, 00:55|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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