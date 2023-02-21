Необъявленная поездка американского президента готовилась несколько месяцев в строжайшей секретности. 19 февраля Белый дом опубликовал расписание Байдена, где говорилось, что в понедельник днем он будет в Вашингтоне, а затем вылетит с официальным визитом в Польшу. Но на самом деле Байден уже был на другой стороне земного шара: в субботу вечером он тайно вылетел в Варшаву, а оттуда добрался до Киева на поезде. Вашингтон предупредил Москву об этом за несколько часов до визита американского президента в украинскую столицу.

Поездка президента США Джо Байдена в Киев планировалась в течение нескольких месяцев с участием спецслужб и военных, поэтому Вашингтон предупредил о ней Москву всего лишь за несколько часов до визита. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

«Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, за несколько часов до отправления, чтобы избежать конфликтной ситуации», — сказал советник.

Ранее эту информацию сообщало издание Politico. По словам Салливана, планирование маршрута заняло несколько месяцев, в нем участвовали представители Белого дома, Пентагона и Секретной службы. Риски визита состояли в том, что у Вашингтона нет военного присутствия на Украине, а делегация была крайне ограниченной по численности: в нее вошли лишь охрана, медики и советники Байдена.

The New York Times пишет, что поездка была сопряжена со строжайшей секретностью: Байден должен был во вторник, 21 февраля, прибыть в Варшаву, а на вопросы о посещении Украины он и официальные спикеры Белого дома неоднократно отвечали, что визит возможен в будущем. (gazeta.ru)