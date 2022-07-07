Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают, что объявление об отставке британского премьер-министра Бориса Джонсона не изменит позицию Запада относительно поддержки Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Наш союз с Соединенным Королевством остается прочным. Это не изменится», — рассказала Жан-Пьер.

Таким образом она ответила на вопрос о возможных последствиях объявления об отставке британского премьер-министра.

По словам Жан-Пьер, на состоявшемся 28–30 июня саммите Североатлантического альянса в Мадриде государства – члены НАТО «вновь подтвердили, что они продолжат поддерживать Украину».

7 июля Джонсон объявил об уходе в отставку. При этом он продолжит исполнять обязанности премьер-министра до октября, когда состоятся выборы нового главы правящей партии.