Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не изменит позицию ЕС и НАТО в отношении Москвы. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Быдгоще, передает Onet.pl.

По словам Туска, он провел консультации с канцлером Германии, президентами Франции и Финляндии, а также премьер-министрами Италии и Великобритании. В ходе обсуждения стороны выработали единую позицию: никакие решения по Украине не могут приниматься без участия Киева.

«Мы не примем российских условий, а любые договоренности должны учитывать позицию Украины», — подчеркнул польский премьер.

Он также отметил, что Польша, ЕС и НАТО должны быть готовы к возможным угрозам с востока, независимо от исхода переговоров.

Туск напомнил о негативном историческом опыте Польши, когда крупные державы решали судьбу других стран без их участия. «Для нас принцип «ничего об Украине без Украины» — вопрос безопасности», — пояснил он.

Польский лидер подтвердил, что европейские страны поддерживают контакт с Киевом и Вашингтоном. По его словам, администрация Трампа обещала перед встречей с Путиным согласовывать свою позицию с ЕС.

Однако Туск признал, что европейские лидеры испытывают тревогу из-за непредсказуемой тактики американского президента.