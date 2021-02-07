Белый дом объяснил намерение Байдена лишить Трампа доступа к секретным данным

В Белом доме объяснили желание нынешнего президента США Джо Байдена лишить своего предшественника Дональда Трампа доступа к секретной информации. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Президент выражал обеспокоенность в связи с тем, что бывший президент Трамп получит доступ к секретной разведывательной информации», — сказала Псаки.

Она отметила, что Байден «глубоко доверяет своей команде», в том числе разведке, за которой остается право решать, как предоставлять развединформацию, если когда-нибудь экс-президент запросит брифинг.

Ранее глава США в интервью телеканалу CBS заявил, что Трампу не стоит предоставлять подобные данные, так как тот может «проговориться».(Газета.Ru)