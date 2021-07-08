Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки в ходе брифинга заявила, что если власти России не разберутся на территории своего государства с хакерами, угрожающими иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, американская сторона сама займется этим вопросом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если российское руководство не сможет или не будет противодействовать криминальным элементам, проживающим в России, мы будем действовать», — сказала она.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские власти сделают все возможное, чтобы остановить кибератаки со своей территории.

До этого пресс-секретарь Белого дома рассказала, что Соединенные Штаты проводят расследование кибератаки на национальный комитет республиканцев. Также она отметила, что в комитете обвиняют в атаке третьи лица, и заявляют о том, что злоумышленникам не удалось получить доступ к их данным.