На Черниговщину вошли белорусские войска.

Как сообщает Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, информацию подтвердил представитель регионального управления сил тероборони «Север» Виталий Кириллов.

«Беларусь вступила в войну. На Черниговщину зашли белорусские войска», — говорится в сообщении.

Жители сел Слабин, Пакуль, поселка Михайло-Коцюбинского сообщают о передвижении военной техники с нанесенным на ней белым кругом.

Передвижение техники сопровождается приглушением мобильной связи.

Как сообщают местные жители Михайло-Коцюбинского, в 11:30 прошла белорусская колонна из 33 единиц, из которых 11 – «Грады». Мобильную связь снова глушат, едут в сторону Слабина или Пакуля.