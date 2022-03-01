На Черниговщину вошли белорусские войска.
Как сообщает Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, информацию подтвердил представитель регионального управления сил тероборони «Север» Виталий Кириллов.
«Беларусь вступила в войну. На Черниговщину зашли белорусские войска», — говорится в сообщении.
Жители сел Слабин, Пакуль, поселка Михайло-Коцюбинского сообщают о передвижении военной техники с нанесенным на ней белым кругом.
Передвижение техники сопровождается приглушением мобильной связи.
Как сообщают местные жители Михайло-Коцюбинского, в 11:30 прошла белорусская колонна из 33 единиц, из которых 11 – «Грады». Мобильную связь снова глушат, едут в сторону Слабина или Пакуля.