Белорусская оппозиция намерена пересмотреть договоренности Лукашенко с Россией

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что если оппоненты действующего режима придут к власти, то пересмотрят условия последних договоренностей с Россией. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что поскольку действующий белорусский президент Александр Лукашенко «утратил поддержку народа», новым властям необходимо пересмотреть все сделки и договоры.

В своей публикации она подчеркнула, что выступает за дружественные и партнерские отношения с Москвой, а также добавила, что «независимость и суверенитет не может быть предметом торга».

Ранее в Минске состоялась встреча Лукашенко и главы российского МИДа Сергея Лаврова. В ходе беседы Лавров заявил, что Москва готова поддержать главу республики в реализации выдвинутых им инициатив относительно белорусского общества. (gazeta.ru)