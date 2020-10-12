Белорусская милиция отметила рост агрессивности протестующих

«Одиннадцатого октября в стране зафиксировано 25 протестных акций… На несанкционированные акции в областных центрах собирались от 30 до 150 человек. Всего по стране общее количество протестующих составило около 11 тысяч человек. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале МВД.