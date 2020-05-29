Белорусь продлила до 1 июля запрет на экспорт медицинских товаров

Белорусь до 1 июля продлила запрет на вывоз за пределы страны, в том числе в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ряда медицинских товаров. Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением, которое опубликовано в пятницу на национальном правовом интернет-портале.

Предыдущее постановление, принятое в марте нынешнего года, предусматривало запрет на вывоз медицинских изделий до 1 июня и не уточняло его распространение на страны ЕАЭС.

Новый документ устанавливает «временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны их происхождения». В данный перечень включены медицинские маски, халаты, одноразовые медицинские комплекты, аппаратура для кислородной терапии, искусственного дыхания.

Постановление вступило в силу с пятницы и будет действовать до 1 июля текущего года.(ТАСС)