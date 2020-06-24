Бельгия с 1 июля приступит к четвертой фазе снятия карантина

Бельгия с 1 июля сможет приступить к четвертой фазе отмены карантинных мер, которые были введены в стране 14 марта в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила в среду премьер-министр королевства Софи Вильмес по итогам заседания Совета безопасности страны.

«Мы переходим с 1 июля к четвертой фазе при сохранении санитарных правил», — сказала она.

Так, с 1 июля будет разрешено проводить массовые мероприятия с участием 200 человек в помещении и 400 — на открытом воздухе. Кроме того, будут открыты бассейны, кинотеатры, концертные залы и парки аттракционов. При этом, устраивать фестивали и дискотеки, а также открывать ночные клубы по-прежнему запрещается. Все это разрешат не ранее 31 августа — на последней фазе отмены карантина, которая пока еще не разработана.

Как рассказала премьер, празднование национального дня Бельгии 21 июля пройдет, но с меньшим размахом и при соблюдении всех санитарных мер. «В этом году не будет фейерверков, а также празднований в парках, однако ряд мероприятий пройдет и будет транслироваться по телевидению», — отметила она.(ТАСС)