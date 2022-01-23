МИД Бельгии рекомендует своим гражданам избегать поездок в Украину без крайней необходимости из-за риска эскалации напряженности в этой стране, передает агентство Belga.

«С ноября 2021 года напряженность на границе между Украиной, Россией и Белоруссией становится более выраженной. Ситуация чрезвычайно непредсказуемая, и любое новое развитие может произойти очень быстро. Мы рекомендуем вам всегда быть проинформированными о ситуации на месте и подготовиться к тому, чтобы при необходимости изменить планы своих краткосрочных поездок», — цитирует агентство МИД Бельгии.