Беларусская оппозиция назвала сообщение о попытке путча провокацией спецслужб

Белорусская оппозиция в воскресенье, 18 апреля, назвала провокацией спецслужб информацию о планировании убийства руководителя Беларуси Александра Лукашенко и попытке госпереворота в этой стране по сценарию «цветных революций».

«Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США. Необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси», — говорится в заявлении, выпущенном пресс-службой одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

В документе подчеркивается, что «Тихановская как лидер демократического движения последовательно выступает за разрешение политического кризиса в Беларуси путем переговоров и проведения свободных честных выборов».

Накануне Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что в России задержаны двое белорусских граждан за попытку госпереворота в Беларуси и убийства Александра Лукашенко. (DW)