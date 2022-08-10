Беларусь не отказывается от сотрудничества с НАТО в отдельных сферах, но в Брюсселе должны учитывать стратегический характер отношений Минска и Москвы. Об этом в среду заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко.

«Находясь в эпицентре событий в Европе, находясь в таком важном геостратегическом положении, которое занимает Республика Беларусь, конечно, надо думать об установлении взаимовыгодных отношений, в том числе и со странами — членами блока НАТО. Это позволяет говорить нам о том, что мы с вами [НАТО] сотрудничаем, вот наши интересы, но давайте исходить из того, что Российская Федерация наш стратегический союзник. Если вас устраивает данный тезис, данное положение, то давайте продолжать нашу работу», — сказал он в интервью телекомпании «ВоенТВ», которое размещено в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ревенко отметил, что Минск и Брюссель сотрудничали в таких областях, как миротворчество и лингвистическая подготовка. «Есть сферы, в которых мы нормально работали и сотрудничали до определенного времени и которые не чувствительны для обеспечения нашей безопасности», — заявил представитель ведомства.