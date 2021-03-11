Беларусь решила выслать еще двух польских дипломатов

Власти Беларуси предложили руководителю и консулу Генерального консульства Польши покинуть республику. Об этом пишет BelTA со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

«На основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно», — заявили в белорусском МИД.

Подчеркивается, что решение было принято из-за «чрезмерного, ассиметричного и деструктивного ответа Польши» на высылку своего дипломата.

Ранее стало известно, что Варшава вышлет белорусского дипломата в ответ на действия Минска.

МИД Беларуси попросил польского консула покинуть республику из-за грубых нарушений Венской конвенции. Как отмечалось, дипломат поучаствовал в мероприятии, связанном с польскими праворадикалами. (gazeta.ru)