Министерство обороны Беларуси в воскресенье вручило ноту протеста военному атташе Украины, обвинив украинских военных в нарушениях белорусской государственной границы в воздушном пространстве.

Как утверждает официальный Минск, украинский вертолёт Ми-8 накануне пересёк белорусскую границу в районе населённого пункта Новая Рудня. Утверждается, что он примерно на 1 км залетел вглубь белорусской территории. В Минобороны заявили, что Украина проводит учения вблизи границы «на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики», что может свидетельствовать, как утверждается, об угрозе безопасности Беларуси на южном направлении.

Погранслужба Украины ещё накануне заявила, что никакого нарушения границы не было. Украинская сторона не отрицает, что у границ с Беларусью с конца ноября проводится учебная операция «Полесье» — пограничники готовятся к возможным попыткам нелегального пересечения границы мигрантами с Ближнего Востока, тысячи которых сейчас находятся в Беларуси. (svoboda.org)