Беларусь готовится к «Славянскому базару»: Азербайджан, хоть и был заявлен, но не едет

Витебск (Беларусь) встречает гостей и участников XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Мировая борьба с коронавирусом не помешала белорусам провести один из самых масштабных музыкальных праздников СНГ. «Славянский базар» станет первым фестивалем в мире, который проходит во время пандемии. Открытие состоится 16 июля.

В рамках фестиваля проходит большое количество мероприятий, но главные события – это два конкурса: Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК–2020» и Международный детский музыкальный конкурс «ВИТЕБСК–2020».

Несмотря на то, что Азербайджан планировал командировать своих участников на оба конкурса, наши исполнители на сцену Витебска в этом году не выйдут.

Как сообщили # в оргкомитете фестиваля, «представителей из Азербайджана в этом году на фестивале не будет по независящим от организаторов причинам».

Выяснилось, что наши конкурсанты не смогли отправиться на «Славянский базар» по причине сложностей с перелетом, связанных с закрытием воздушного пространства.

Тем не менее, Беларусь ожидает гостей из 27 стран. Участники из России, Украины, Сербии, Латвии, Литвы, Казахстана, Италии, Армении намерены выступить в конкурсной программе фестиваля. В жюри основного конкурса в числе прочих вошел Вахтанг Кикабидзе, а председателем выбран российский певец Олег Газманов.

Впервые после карантина на сцену выйдет король российской эстрады Филипп Киркоров:

«Как я соскучился! По сцене, по зрителям! Мое первое выступление после карантина, Витебск, встречай! Увидимся на торжественном открытии фестиваля», — написал артист на своей странице в Instagram.

Как пишут белорусские СМИ, форс-мажор, порождением которого стала в високосном году пандемия коронавируса, потребовал дополнительного креатива и творческой смекалки и от организаторов фестиваля «Славянский базар». Так, существенные изменения претерпела программа мероприятий в Летнем амфитеатре. Организаторам пришлось переформатировать первый конкурсный день молодых исполнителей, который получил в этом году название «Беларусь приветствует друзей». Зрителей будет встречать большой гала-концерт в сопровождении Президентского оркестра, в котором вместе с конкурсантами на сцену выйдут и белорусские артисты.

По ряду объективных причин, пояснили организаторы, перенесены на следующий год концерт Томаса Андерса и проект «Рок на все времена». В афише сохранились проекты «Золотой хит», «Шансон ТВ — все звезды», объединенный со вторым конкурсным днем исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» концерт торжественного закрытия с участием шоу-балета Аллы Духовой Todes.

Кроме того, организаторы закрыли доступ фанатов на сцену амфитеатра фанатов. Таким образом, вручить букет любимому артисту можно будет только в том случае, если он сам спустится во время исполнения в зал.

Невзирая на ряд запретов и ограничений, будут в Витебске и новинки. Так, гостей «Славянского базара» после захода солнца ожидают киносюрпризы. На территории фестивальной площадки будет действовать ночной кинотеатр, где организаторы обещают проведение «очень атмосферных мероприятий».

Кроме того, проведение «Славянского базара» в формате open air откроет множество новых площадок. Одним из ярких событий станет фестиваль уличного искусства «На семи ветрах» и фестиваль семейного отдыха COLOR FEST.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» – крупнейший в Республике Беларусь культурный форум, объединяющий страны и континенты. Фестиваль давно перешагнул границы славянского мира. В Международном фестивале искусств принимали участие представители всех пяти континентов. Фестиваль поддерживает Президент Беларуси Александр Лукашенко. Интересен и тот факт, что купленный билет на XXVIII международный фестиваль искусств позволит иностранным гражданам из 74 стран посетить Беларусь без визы.