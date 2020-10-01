Бег между струйками: Грузия неприятно удивляет

Интересные новости приходят из соседней Грузии. Эта страна является значимым экономическим и торговым партнером как для Азербайджана, так и для Турции. Страны связывает несколько стратегических инфраструктурных проектов – нефтепроводы Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум. Кроме того, весьма прочны связи между нашими странами и в военной сфере. В сентябре 2019 года прошли совместные командно-штабные учения военных Турции, Азербайджана и Грузии под названием Eternity-2019 («Вечность-2019).

Добавим также членство наших двух стран в ГУАМ, а также наличие одинаковой проблемы — оккупации части своих территорий. Все это, вроде бы, предполагает совершенно однозначную позицию Грузию в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Увы, не все тут так однозначно. В частности, очень странное заявление сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Очередное военное противостояние между Азербайджаном и Арменией приняло серьезный характер. Уже есть тяжелые потери с обеих сторон, к сожалению, прекращение боевых действий и возобновление диалога пока не представляется возможным. Все мы понимаем, что дальнейшая эскалация ситуации крайне негативно скажется на безопасности всего региона», — говорится в его заявлении.

В нем также содержится призыв к сопредседателям Минской группы ОБСЕ и международным участникам максимально использовать имеющиеся возможности для прекращения эскалации и возобновления диалога. После чего идет напоминание о том, что Грузия имеет добрососедские отношения с обеими странами, Азербайджаном и Арменией. Грузинский премьер подчеркивает, что исторически граждане азербайджанской и армянской национальности, проживающие в Грузии, всегда играли большую роль в развитии и укреплении этой страны, а также всего региона. Также напоминалось о том, что их мирное сосуществование является хорошим примером, демонстрирующим, что грузины, армяне и азербайджанцы обладают потенциалом превратить весь Южный Кавказ в зону мира и развития.

А теперь, самое главное. «Мы заинтересованы в скорейшем установлении мира в регионе. Грузия готова любым способом способствовать этому процессу, в том числе проведя встречу представителей сторон конфликта в Тбилиси с целью проведения диалога», — заявил Г.Гахария.

Ни одного слова о поддержке территориальной целостности Азербайджана им сказано не было. По сути, грузинский премьер своим заявлением ставит на одну доску страну-оккупанта и страну-жертву оккупации. Словно у самой Грузии нет аналогичной проблемы, словно Азербайджан везде и всюду не заявляет о поддержке территориальной целостности Грузии. Словно в Тбилиси не понимают, что боевые действия сейчас идут на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, и начались они в результате осознанных шагов официального Еревана по срыву мирных переговоров.

Замечу также, что приблизительно в том же духе высказался и глава парламентского комитета обороны и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили. Он заявил, что Грузия поддерживается позиции мирного урегулирования конфликта и призывает стороны к прекращению огня. «У Грузии нейтральные позиции в отношении этого конфликта по понятным причинам, так как у нас особые добрососедские отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией», — сказал Сесиашвили.

Заявления действующего грузинского премьера и главы парламентского комитета обороны и безопасности Грузии сильно контрастируют с позицией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. «Моя позиция предельно ясна, она основана на принципе государственной целостности, то есть Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджанской Республики. И ничто не изменит этого факта», — написал он на своей странице в Фейсбук.

Есть и еще одно различие. В период президентства Михаила Саакашвили им жестко подавлялся армянский сепаратизм в Джавахетии. А что мы видим ныне? На армяно-грузинской границе произошли волнения. По данным JNEWS, около 3000-5000 человек собрались на дороге, ведущей к грузино-армянскому пограничному переходу. И в итоге, автомобили, груженные гуманитарной помощью, с разрешения властей смогли пересечь грузино-армянскую границу.

На этом фоне координатор Нагорно-Карабахского комитета «Хельсинкская инициатива-92», лауреат международных премий мира и защиты прав человека Карен Огаджанян призвал армян Джавахетии к захвату региона, а также к террористическим актам против Азербайджана. Вот такой он — карабахский «правозащитник»! Он и ранее делал скандальные антиазербайджанские заявления. Еще в 2015 году он призывал уничтожить всю коммуникационную инфраструктуру Азербайджана, включая трубопроводную составляющую, обеспечивающую углеводородным сырьем турецких и европейских потребителей. А она, напомню, проходит через Грузию. В том числе и через ее населенные армянами регионы. Все это, начиная от на удивление нейтральной позиции представителей официального Тбилиси и заканчивая ростом агрессивности джавахетских армян, наводит на очень тревожные размышления…