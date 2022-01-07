Сегодня события в Казахстане волнуют многих, особенно людей из бывшего Советского Союза. Попробую изложить свое видение происходящего. Начну с теории, которая, как известно, дает возможность яснее увидеть проблему.

Главные базовые условия для существования человека – элементарны. Прежде всего — это питье, еда, одежда, жилище. Неужели больше ничего не нужно человеку для жизни? Человеку, среднему, ни философу, ни Диогену, который довольствовался бочкой в качестве жилища, всегда всего мало, как правило. Ему требуется гораздо больше. Люди довели до сегодняшнего состояния планету Земля, прежде всего из-за своей ненасытности. Стоит лишь посмотреть на некоторых наших сограждан, особенно когда соответствующие органы начинают перечислять их имущество, начинаешь понимать насколько может быть ненасытным человек. Это и есть тот самый базис — то есть экономическая составляющая жизни общества. То, каким образом мы можем удовлетворять свои самые насущные потребности.

А вот надстройка, вполне логично, является производной от базиса. То есть, весь каркас государства, различные его институты, начиная от законодательных, карающих органов, заканчивая образованием и культурой, являются надстройкой. Чем помпезнее надстройка, тем большая нагрузка на базис. Все наглядно.

Обратимся к классикам Марксу и Энгельсу, описавшим, а вернее вскрывшим природу отношений в обществе:

«Базис общества — это совокупность исторически определенных производственных отношений. Надстройка — это совокупность идеологических отношений, взглядов и учреждений; в неё входят государство и право, а также мораль, религия, философия, искусство, политическая и правовая форма сознания и соответствующие учреждения. «В общественном производстве своей жизни, — писал Маркс, — люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 13, с. 6—7).

Чем совершеннее базис, чем эффективнее экономика, тем лучше живется надстройке, государству и всем сопутствующим институтам. Однако не все так просто, по той причине, что экономика может развиваться хорошими темпами, однако производственные отношения (о которых писал Маркс) остаются в кабальных условиях. Условия труда, зарплаты, социальные выплаты, свобода предпринимательства и так далее не только не улучшаются с ростом экономики, а наоборот, в некоторых случаях ухудшаются. А полученные от эффективной экономики дивиденды текут в карманы администраторов, регулирующих деятельность надстройки. Образуется порочный круг, из которого главный создатель экономических благ простой гражданин, несущий на своих плечах, наподобие Атланта, всю тяжесть государства, не в состоянии вырваться. Что мы и видим сегодня в Казахстане. И не только в Казахстане.

После того, как миф о справедливом, процветающем коммунистическом рае растаял, как туман, стало очевидным, что такого рода государство – утопия. В государстве, практически любом, граждане не равны. Как иронично заметил Джордж Оруэлл в своем романе «Скотный двор»: «Некоторые равнее других». Большинство работяг, создающих базис, развивающих экономику, лишены, зачастую, элементарных прав. Во всяком случае права на нормальную жизнь их лишили те, кто неплохо устроился на верхнем этаже, в надстройке.

У каждого народа свой менталитет, темперамент. Терпение, в общем, положительное качество, тоже разное. У казахов, тех, кто трудится до седьмого пота и все равно живет впроголодь, оно закончилось. Триггером событий явилось повышение цен на сжиженный газ. Это повод, безусловно. Причина — в нищете работяг на фоне безумной роскоши элиты. Когда созрели «гроздья гнева», то вполне ожидаемы проявления насилия и дикости. Во времена бунта — мародерство, поджоги, вандализм – сопутствующие эффекты. Масса перестает быть управляемой, разумной, а превращается в страшного дракона, которому не стоит попадаться на пути. Так ведет себя в гневе обездоленная часть общества.

А как ведут себя те, кто пользуется созданным богатством? Элита?

Предсказуемо. Для начала необходимо обелить себя, белую кость и очернить народ — чернь. Обозвать людей бандитами (тем более, что есть для этого основания), террористами, новомодным термином — иноагентами. Встать в позу мученика, рассказать, как сложно управлять дикой ордой. И что остается цивилизованной, разумной, думающей о благе народа, элите, если даже после уступок невиданных, неблагодарный народ все еще бунтует. Не прислушивается к призывам иностранных мудрецов, встать на колени и просить прощения у мудрых правителей. Что делать? Выход один, обратиться к старшему брату, русскому народу (ну и примкнувшим к ним товарищам) за помощью. Пусть пришлют миротворцев. Тех самых. Нет нужды их представлять. Их деяния общеизвестны.

Трактовка событий разная: от собирания русских земель в границах царской России, до исламского фактора под влиянием Афганистана. От вмешательства коллективного Запада до идеи великого Турана. Не исключаю, что каждая из версий имеет свою доказательную базу.

Тем не менее. Первопричиной, на мой взгляд, является разлом, пропасть между все более обездоленным народом и все более богатеющей и теряющей чувство реальности элитой. У бедных казахов, вышедших на улицы не было лидеров, что еще раз говорит о спонтанности событий. Такой ход событий грозит многим странам. Тем, кто сидит наверху, в надстройке стоит помнить, что если низы взбунтуются, то рухнет все государство. Как это случилось около 70 лет тому назад с Советским Союзом.