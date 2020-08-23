«Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов

Мюнхенская «Бавария» в шестой раз стала победителем Лиги чемпионов.

В финале турнира, который прошел в Лиссабоне, немецкая команда одержала победу над французским «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0. В составе победителей отличился Кингсли Коман, сообщает «Газета.Ru».

«Бавария» трижды становилась победителем Кубка европейских чемпионов в сезонах, а также дважды выигрывала Лигу чемпионов. По этому показателю клуб догнал английский «Ливерпуль». Лидирует по количеству побед в главном клубном турнире Европы мадридский «Реал» (13).