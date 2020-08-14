«Бавария» уничтожила «Барселону» в Лиге чемпионов

В Лиссабоне завершился четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и немецкой «Баварией». Мюнхенские футболисты уже в первом тайме решили все вопросы о победителе, забив четыре мяча в ворота соперника. Итоговый счет – 8:2 в пользу баварского клуба, сообщает Вести.Ру.

Дублем в этой встрече отметились Томас Мюллер (4-я и 31-я минуты) и Филиппе Коутиньо (85-я и 89-я). Также за «Баварию» голы забили Иван Першич (21-я), Серж Гнабри (27-я), Йозуа Киммих (63-я) и Роберт Левандовски (82-я). За «Барселону» отличился Луис Суарес (57-я). Автором еще одного гола сине-гранатовых стал защитник мюнхенцев Давид Алба, срезавший мяч в собственные ворота (7-я).

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с победителем матча между английским «Манчестер Сити» и французским «Лионом», которые проведут свою встречу 15 августа.