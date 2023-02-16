Футбольный клуб «Барселона» попал в эпицентр большого скандала в Испании. Каталонский гранд могут обвинить в подкупе судей.

Накануне на радио SER Catalunya сообщили, что «Барселона» платила деньги бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Сообщается, что «Барселона» заплатила 532 тысячи евро в 2016 году, 541 тысячу евро в 2017 году и 318 тысяч евро в 2018 году.

Примечательно, что последний раз платили в июне 2018-го, что совпало с приходом нового состава комитета и уходом Энрикеса Негрейры.

Издание El Confidencial добавило, что с 2003 года Негрейра получил от «Барселоны» 4,7 миллиона евро. А в период с 2016 по 2018 год, платежи, которые поступали от каталонского клуба, составили 95% оборота компании «DASNIL 95».

Как сообщает издание Marca, прокуратура Испании начала расследование по делу «Барселоны».

Отмечается, что Энрикес Негрейра и его сын уже дали показания в прокуратуре. Бывший вице-президент Технического комитета судей заверил, что никогда не помогал «Барселоне» улучшать отношение судей к команде и что эти платежи, по которым он не предоставил счета, были связаны с консультационной работой, заключавшейся в разъяснении игрокам того, как они должны вести себя во время встреч с судьями.

Он также дал им рекомендации о том, что они могут или не могут делать в зависимости от того, кто является рефери, судящим матч.

При этом заявляется, что Негрейра «не предоставил никаких документов, подтверждающих, что он оказывал «Барселоне» услуги«.

Хосе Мария Энрикес Негрейра занимал пост вице-президента технического судейского комитета с 1994 по 2018 год. Ранее он также работал судьей — в период с 1975 по 1992 год.

По данным источника, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 годы заплатил почти 1,5 млн евро компании «DASNIL 95». Она принадлежит Хосе Марии Энрикесу Негрейре. (УНИАН)