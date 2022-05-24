«Барселона» направила «Баварии» официальное предложение по Роберту Левандовскому.

На прошлой неделе мюнхенский клуб получил официальное предложение по почте. «Барса» готова заплатить за 33-летнего форварда 32+5 млн евро. Руководство «Баварии» пока не ответила на это предложение, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

У Левандовского уже было два видеозвонка с тренером «Барселоны» Хави, который рассказал футболисту о проекте и заверил поляка, что нуждается в нем как в чистой девятке.

В этом сезоне форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. (sports.ru)