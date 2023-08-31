Министерство культуры России отказалось выпустить в прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» с помощью «принудительного лицензирования», поскольку картины не соответствуют «духовно-нравственным» ценностям России.

«Полагаем, что предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — заявил замглавы Минкульта Андрей Малышев в ответ на запрос депутата Госдумы Владислава Даванкова (цитата по ТАСС).

По его словам, вместо голливудских фильмов россиянам следует смотреть «Чебурашку», «Вызов» и «Свидетеля». Увеличение доли в прокате отечественных фильмов способствует «патриотическому воспитанию молодежи», подчеркнул Малышев.

Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» вышли в мировой прокат 21 июля. После начала войны в Украине крупнейшие киностудии Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount ушли из России. В связи с этим российские кинотеатры стали показывать некоторые голливудские фильмы в виде пиратских онлайн-версий с менее качественным звуком и изображением.

Законопроект о «принудительном лицензировании» фильмов из «недружественных» стран, который позволит россиянам смотреть новые зарубежные фильмы в кинотеатрах, в августе 2022 года в Госдуму внес депутат от «Справедливой России — За правду» Дмитрий Кузнецов. Но до чтений документ так и не дошел.

В Минкульте пояснили, что предложенный механизм «принудительного лицензирования» ограничит «действия исключительного права правообладателя». При этом такое право может быть ограничено только на основании федерального закона и лишь в той мере, в какой это необходимо «в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

23 августа студия дубляжа Red Head Sound объявила, что «Барби» выйдет в российских кинопрокат 9 сентября и будет демонстрироваться в рамках предсеансового обслуживания, то есть перед трансляцией основного фильма.

«Напоминаем, это будет не экранка, а цифровая копия высочайшего качества», — писала студия. Одновременно с этим кинотеатры в Москве уже начали продавать билеты на фильм. (moscowtimes.ru)