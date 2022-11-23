После визита в Албанию президент Азербайджана посещает Сербию. Как известно, Албания и Сербия это практически враждующие страны. Однако для Баку же балканские государства имеют особо важное значение, поскольку большинство азербайджанских энергопроектов проходят именно через этот регион.

«Президент Азербайджана в сентябре был с визитом в Болгарии, где там же встречался с президентом Сербии и обсуждал поставки газа в эту страну. Скорее всего договоренность о визите произошла там. Данный визит является продолжением этих переговоров, и мы видим, что в последние месяцы актуализировалось увеличение поставок азербайджанского газа в эти страны», — сказал # политолог Ильгар Велизаде.

Эксперт также добавил, что Сербия всегда выступала с позиции территориальной целостности Азербайджана.

«Азербайджан также поддерживал их территориальную целостность. Это наша принципиальная позиция, особенно по Косовскому вопросу. Для Азербайджана Косово – это Сербия и вопросов быть не может, даже несмотря на отношения с Албанией. Президент Азербайджана отклонил просьбу руководства Албании признать Косово. Сербия также поддерживает территориальную целостность Азербайджана», — сказал эксперт.

Однако несмотря на эти отношения летом 2020 года, после товузских столкновений стало известно, что Сербия поставляла оружие Армении.

«Тогда Сербия принесла свои извинения и обосновала это коммерческим соглашением между Арменией и сербской компанией, которая занимается продажей оружия, и сербское правительство не вмешивалось в эту ситуацию. Это не стало камнем преткновения в отношениях двух стран. Кстати, тогда сербская сторона выступила с заявлением о том, что она сделала выводы и больше не будет допускать подобного», — добавил политолог.

Вообще надо сказать, что для Азербайджана балканский вектор внешней политики очень важен, считает эксперт.

«Если мы раньше говорили о том, что приоритеты Азербайджана заключаются в взаимодействии с крупными игроками, особенно западными, то сейчас мы наблюдаем за тем, как Азербайджан перестраивает свои приоритеты. В этом смысле страны балканского полуострова таковыми и являются», — сказал он.

Аналитик добавил, что наибольшее количество инвестиций Азербайджана сделано в балканские страны.

«Мы в Сербии построили целый ряд важных инфраструктурных проектов, в том числе и дорожных развязок, мостов и мн.другое. В Албании мы построили газораспределительную сеть, тоже самое и в Северной Македонии. В Хорватии есть проект Ионический-адриатический газопровод, заточенный на трансадриатический трубопровод. Все это говорит о том, что Азербайджан рассматривает страны балканского полуострова в качестве ключевых партнеров в Европе», — подчеркнул он.

Политолог добавил, что ряд мелких государств на Балканах постепенно становятся членами ЕС и теплые отношения с Азербайджаном, инвестиции в эти страны окупаются их политической поддержкой во время разных голосований, инициированных армянскими лоббистами.