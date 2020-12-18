Баланс между заразившимися и выздоровевшими COVİD-19 поменялся в пользу последних

В Азербайджане выявлено еще 3962 случая заражения коронавирусом, 4188 человек вылечились.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

45 пациентов с коронавирусом скончались. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 195 422 факта заражения коронавирусной инфекцией, 131 252 человека вылечились, 2 133 скончались, число активных больных — 62 037. До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 2 031 308 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки — 15 305 тестов.