Баку предлагает Еревану начать двусторонние переговоры по делимитации и демаркации государственной границы, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду на 43-м заседании Совета министров иностранных дел стран ОЧЭС, сообщает Анадолу.

Байрамов напомнил, что Азербайджан неоднократно выражал готовность нормализовать отношения с Арменией с учетом взаимного признания суверенитета и международно признанных границ.

«Иной альтернативы долгосрочному миру и стабильности в регионе, формированию атмосферы добрососедских отношений нет. Благодаря трехстороннему заявлению по Карабаху сформировался беспрецедентный шанс», — сказал Байрамов.

Глава МИД сообщил, что на сегодняшний день Азербайджан формирует инфраструктуру охраны госграницы вдоль освобожденных от армянской оккупации земель страны.

Байрамов отметил, что Азербайджан ожидает от Армении позитивного отклика на мирные инициативы.