Баку передал Еревану около 1 600 тел армянских военнослужащих

Азербайджан передал Армении тела около 1 600 армянских военнослужащих, погибших в ходе военных действий в Карабахе осенью прошлого года. Об этом заявил в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«По окончании военных действий нами были переданы все военнопленные, которые находились у нас по итогам войны. После окончания военных действий в течение этих 6 месяцев нами было найдено совместно с миротворцами и представителями армянской стороны и передано армянской стороне около 1 600 тел погибших армянских военнослужащих на территории, освобожденной от оккупации», — сказал Алиев.

При этом он подчеркнул, что после первой карабахской войны (в начале 1990-х годов) армянская сторона не передала Азербайджану ни одного тела пропавших без вести азербайджанских военнослужащих, которых, по его словам, было около 4 тысяч.