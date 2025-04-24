Информация, распространенная Министерством обороны Армении о том, что якобы 23 апреля около 22:20 подразделения Азербайджанской Армии открыли огонь в направлении населенного пункта Хазнавар, является очередной дезинформацией и не отражает действительности.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Еще раз заявляем, что подразделения Азербайджанской Армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и объектам. Противоположная сторона пытается скрыть свои провокации, распространяя целенаправленную дезинформацию и ложную информацию, а также формируя ложное мнение в международном сообществе», — отмечается в сообщении.