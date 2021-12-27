Официальные Баку и Тегеран разрядили напряженность в двусторонних отношениях, наблюдавшуюся в течение нескольких месяцев, договорились о проведении межмидовских консультаций, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Несколько месяцев назад мы наблюдали напряженность в отношениях наших стран, были допущены недоразумения. В ходе трех встреч с моим иранским коллегой Хосейном Амиром-Абдоллахияном мы активно вели обсуждения для нормализации двусторонних отношений, устранения этого недопонимания», — сказал Байрамов в понедельник на пресс-конференции.

По словам Байрамова, в ходе визита главы МИД Ирана в Баку 22 декабря достигнута договоренность о проведении регулярных межмидовских консультаций.

«Считаем, что минимум раз в полгода необходимо проводить консультации, так как на повестке дня стоит много вопросов, это очень важно», — подчеркнул Байрамов.

Министр добавил, что Баку и Тегеран продолжат тесно сотрудничать для реализации совместных проектов. «Скоро состоится заседание азербайджано-иранской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. В рамках этого мероприятия готовится «дорожная карта» для обсуждения будущих совместных проектов», — отметил Байрамов.