Баку и Ашхабад будут совместно осваивать месторождение на Каспии

21 января 2021 года в столице Туркменистана — городе Ашхабаде был подписан «Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море».

Как сообщает АПА, на церемонии подписания, в которой приняли участие президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в формате видео-конференции, меморандум подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

| 2021-01-21T15:11:09+04:00 21 января 2021, 16:09|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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