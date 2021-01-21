Баку и Ашхабад будут совместно осваивать месторождение на Каспии

21 января 2021 года в столице Туркменистана — городе Ашхабаде был подписан «Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море».

Как сообщает АПА, на церемонии подписания, в которой приняли участие президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в формате видео-конференции, меморандум подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.