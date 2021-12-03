В последние дни в бакинских поселках наблюдается ажиотаж из-за указания директоров средних школ о предъявлении справки о составе семей учащихся. Так, такую справку требуют от родителей школьников в средней школе № 259 поселка Балаханы.

А при обращении родителей в поселковое представительство Исполнительной власти с целью получения требуемой справки о составе семьи там, в свою очередь, требуют предоставить ковид-паспорт, а также свидетельство о вакцинации бустерной дозой. Без этого справки не выдаются.

Работники поселкового представительства даже не скрывают, что подобным путем родителей подталкивают к вакцинированию, а обладателей ковид-паспортов еще и к введению бустерной дозы. Хотя еще в августе текущего года до начала учебного года Минобразования Азербайджана заявило, что не предъявляло никаких требований к школам касательно обязательной вакцинации родителей школьников.

А с момента наступления учебного года в здания школ перестали допускать родителей, которые не прошли вакцинацию. Видимо сейчас, когда в мире стал распространяться «омикрон»-штамм коронавируса, нашлись «умники», которые решили таким образом ускорить темпы вакцинации населения.

В школьных вотсап-группах и соцсетях оживленно обсуждается это решение. Большинство родителей возмущено. Им мало своих проблем, как их им еще подбрасывают в школе.

Глава отдела по связям с общественностью Минобразования Джасарет Валехов в беседе с # отметил, что учебные заведения не имеют права заставлять родителей вакцинироваться. Однако если учесть, что именно директора школ обязали родителей принести справку о составе семьи, которые не выдают невакцинированным лицам, уже можно сделать соответствующий вывод о том, какая именно государственная структура стоит за подобным безобразием.

При этом возникает вопрос: каким образом можно сделать вакцинацию бустерной дозой, если с момента получения основной дозы не прошло достаточно времени. Ведь бустерную дозу вводят через шесть месяцев после основной вакцинации. При этом в школе № 259 отмечают, что в случае непредоставления справки о составе семьи, школьников будут лишать UTIS-кодов.

В связи с этим к этим «умникам» возникают закономерные вопросы: в курсе ли они того, что из-за их необдуманного и неправомерного решения родители толпятся в больших очередях, что создает благоприятные условия для распространения коронавируса? Не говоря уже о создании условий для коррупции при получении справки.

Вдобавок, этим методом «умники» сеют панику среди населения — ведь по официальной информации «омикрон»-штамм в Азербайджане не зарегистрирован…