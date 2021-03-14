Баку готов к открытию коммуникаций между Азербайджаном и Арменией

Открытие коммуникаций между Азербайджаном и Арменией может стать исходной точкой для того, чтобы полностью оставить в истории конфликт вокруг Нагорного Карабаха, Баку готов к этому. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в воскресенье действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Мы уже приступили к процессу переговоров об открытии коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Это — часть трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября. Уже состоялось несколько этапов переговоров на разных уровнях. Считаю, что именно этот вопрос может стать исходной точкой для того, чтобы полностью перевернуть страницу войны и оставить ее в истории», — сказал глава государства, слова которого приводятся на официальном сайте президента.

По мнению Ильхама Алиева, открытие коммуникаций пойдет на пользу всему региону, придаст динамику региональному сотрудничеству и откроет новые возможности. «Это может привести к потенциальному сотрудничеству во многих областях. Я уже открыто сказал, что Азербайджан готов к этому», — добавил он.

В свою очередь Линде подчеркнула, что ОБСЕ «рассмотрит, что может сделать, чтобы внести вклад в разрешение конфликта». Она отметила приоритетность в этом контексте международного права, прав человека, гуманитарного права, мира и безопасности.