Бакинцы смогут посмотреть бой МакГрегора и Серроне на экранах CinemaPlus

В кинотеатрах «CinemaPlus» в Баку и Гяндже 19 января в 07:00 утра покажут бой между звездой Абсолютного бойцовского чемпионата UFC ирландским боксер Конор МакГрегором и бывшим двойным чемпионом UFC американцем Дональдом Серроне, сообщает #.

Местом проведения турнира UFC-246 является Лас-Вегас. В программе турнира нет титульного боя.

МакГрегор является бывшим чемпионом в двух весовых категориях: легком и полулегком весе. Ирландский

спортсмен провел 25 боев, в 21 из них он одержал победу, четыре закончились поражением. Последний раз Конор дрался осенью 2018 года, тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Серроне – настоящий ветеран смешанных боевых искусств. За последний год Дональд участвовал в 5 боях, 3 из которых выиграл, а 2 проиграл. Всего за свою карьеру спортсмен сражался 50 раз: 36 побед, 13 поражений и 1 поединок был признан несостоявшимся.