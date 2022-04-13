В книжном магазине Libraff состоялся очередной вечер из цикла «Классика поэзии с Ираной Гасымовой».

Как сообщает #, вечер был посвящен одной из наиболее значимых фигур русской литературы ХХ века, поэтессе Анне Ахматовой. Ахматову называли душой Серебряного века, а ее стихи сравнивали с творениями Сапфо и музыкой Моцарта.

Отметили это и все участники проекта, признавшись, что поэзия Анны Ахматовой имеет неповторимый стиль и уникальность.

Цель проекта направлена на приобщение людей к чтению классической литературы.

Стихи Ахматовой были продекламированы известными азербайджанскими поэтами, актерами и просто любителями литературы и поэзии.

Проект «Классика поэзии с Ираной Гасымовой» стартовал в июне 2019 года. В рамках проекта в Баку с большим успехом состоялись вечера, посвященные А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, В.В. Маяковскому, М.И Цветаевой, С.А.Есенину, Самеду Вургуну, Низами Гянджеви, Е.А.Евтушенко, И.А. Бродскому и А.А. Блоку.

Ирана Гасымова является автором нескольких поэтических сборников. Она — лауреат азербаджанской премии «Золотое Перо», режиссер-постановщик сатирического спектакля по собственной пьесе «Чего хотят женщины», режиссер, сценарист, а также исполнитель главной роли поэтического спектакля «Поэтика любви».

Является орнанизатором и автором поэтических вечеров как в Баку, так и в Москве, Санкт-Пеиербурге и Тбилиси.

Помимо проекта «Классика поэзии с Ираной Гасымовой» большой популярностью пользуется другой ее проект — «Открытый поэтический микрофон».