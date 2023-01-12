В кинотеатре Park Cinema покажут культовый фильм Джеймса Кэмерона «Титаник», сообщает #.

Художественный фильм 1997 года в третий раз выйдет в кинопрокат в честь 25-летнего юбилея премьеры картины. Напомним, чтт «Титаник» — обладатель 11 «Оскаров».

Зрители смогут увидеть в кинотеатрах улучшенную и отреставрированную версию «Титаника» с 10 февраля.

Фильм Кэмерона, долгое время удерживавший звание самого кассового в истории, ранее выходил в повторный прокат в 2017 и 2020 годах.

Фильм рассказывает историю запретной любви между Джеком (Леонардо Ди Каприо) и Розой (Кейт Уинслет) на фоне гибели «непотопляемого» лайнера, затонувшего в Атлантике в первом же рейсе.

Эпическая драма дебютировала в 1997 году и стала самой кассовой лентой в мире. Сегодня она занимает третье место в списке самых финансово успешных кинокартин.

Джеймс Кэмерон отвечал за сценарий и постановку ленты. Также он значится среди продюсеров вместе с Джоном Ландау и Рэй Санчини.