15 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, об этом говорится в информации пресс-службы МИД России.

Телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

Сообщается, что в ходе беседы был проведен обмен мнениями по наиболее актуальной международной и региональной повестке дня. Особый акцент был сделан на необходимости практической реализации ранее согласованных в принципе шагов, направленных на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Карабаха, в том числе – разблокирования гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор.

Подчеркнута безальтернативность выполнения всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении для достижения устойчивой нормализации отношений Баку и Еревана.

Министры выразили общее мнение о контрпродуктивности попыток подменять конкретную работу на этом направлении политико-пропагандистскими акциями.