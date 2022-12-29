Администрация Соединенных Штатов настроена на взаимодействие с новым правительством Израиля по ликвидации угроз со стороны Ирана, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление президента США Джо Байдена от пресс-службы Белого дома.

«Я рассчитываю на сотрудничество с премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху, который на протяжении десятилетий является моим другом, с тем, чтобы совместно реагировать на многочисленные вызовы, с которыми сталкиваются Израиль и Ближний Восток, в том числе угрозы со стороны Ирана», — говорится в заявлении американского лидера.

По словам Байдена, Штаты стремятся обеспечить на Ближнем Востоке «интеграцию, процветание и безопасность». Он заверил, что его администрация содействует миру «между израильтянами и палестинцами» и намерена продолжить эту работу с новым правительством Израиля под руководством Нетаньяху.