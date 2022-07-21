Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что у него появился рак из-за загрязнения окружающей среды в том регионе, где он рос, передает ТАСС, ссылаясь на выступление американского лидера в штате Массачусетс с речью, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями.

«Когда мы переехали в Делавэр, я жил в многоквартирном доме, а чуть дальше по дороге была небольшая школа, в которую я ходил. <…> Моя мама отвозила нас, чтобы мы не ходили пешком. И знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла [автомобиля]. Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — рассказал президент.

На сообщение Байдена отреагировал Национальный комитет Республиканской партии, написав в Twitter уточняющий вопрос.

«Джо Байден только что объявил, что у него рак?» — гласило сообщение в аккаунте комитета.

В ответ один из редакторов газеты The Washington Post Гленн Кесслер напомнил, что до президентского срока Байдена ему удалили немеланомные опухоли кожи.

При этом в своей речи глава США говорил в настоящем времени, в СМИ предположили, что президент оговорился.