Президент США Джо Байден задействовал закон о производстве продукции военного назначения для расширения производства внутри страны компонентов для солнечных батарей, а также отменил действие пошлин на ввоз солнечных батарей из ряда стран Юго-Восточной Азии. Об этом говорится в распространенных в понедельник документах Белого дома.

В них отмечается, что закон задействован «с целью ускорения внутреннего производства технологий чистой энергетики, в том числе компонентов солнечных батарей».

В распространенном одновременно указе Байдена также говорится, что американский лидер объявляет «о наличии чрезвычайной ситуации в связи с угрозами в отношении наличия достаточных возможностей для генерации электроэнергии с целью удовлетворения потребительского спроса».

Также американский лидер распорядился временно отменить действие пошлин на ввоз солнечных батарей из ряда стран Юго-Восточной Азии. В документах отмечается, что распоряжение Байдена облегчит внутри США возможность производить солнечные батареи за счет расширения доступа к компонентам из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама, поскольку «эти компоненты смогут быть импортированы без определенных пошлин в течение 24 месяцев». Это делается, чтобы «у США был доступ к достаточному объему солнечных модулей с целью восполнить потребности в генерации электроэнергии в период, пока идет наращивание производства внутри страны».